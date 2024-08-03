Компания переосмыслила проект и теперь работает над двумя новыми ролевыми играми.

Глава Larian Studios, Свен Винке, подтвердил, что компания разрабатывала Baldur's Gate 4. Изначально задуманное как дополнение к Baldur's Gate 3, проект быстро разросся и был переосмыслен как полноценная четвертая часть.



Однако, Larian Studios вскоре приняла решение отказаться от Baldur's Gate 4, желая двигаться дальше и исследовать новые идеи. Винке отметил, что это решение принесло команде чувство свободы и вдохновения для работы над двумя новыми ролевыми проектами.

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Релиз Baldur's Gate 3 состоялся в августе 2023 года после нескольких лет пребывания в раннем доступе. Игра завоевала множество наград и принесла правообладателям D&D более 90 миллионов долларов. После того как Larian Studios отказалась продолжать работу над франшизой, создатели D&D начали искать новую студию для разработки четвертой части серии.