Рост продаж смартфонов на 9,3% во втором квартале 2024 года демонстрирует оживление рынка.

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Рынок смартфонов демонстрирует признаки восстановления, о чем свидетельствует рост продаж на 9,3% во втором квартале 2024 года, согласно данным аналитического агентства Omdia. В то время как все топ-10 производителей показали рост, Xiaomi и Motorola отличились наиболее впечатляющими результатами, увеличив продажи на 27,4% и 29,2% соответственно. Xiaomi приблизилась к Apple, занявшей второе место, отставая всего на 3,3 млн проданных устройств.



Лидеры рынка, Samsung и Apple, хоть и сохранили свои позиции, но столкнулись с падением доли рынка. Samsung потеряла 1,6%, а Apple - 0,6%. OPPO также показала слабый рост всего в 1% и опустилась на шестую строчку рейтинга, уступив место Vivo.



В целом, BBK, материнская компания OPPO, Vivo, Realme и OnePlus, показала значительный рост продаж, превзойдя Samsung. Huawei, несмотря на сохраняющиеся трудности, продемонстрировала впечатляющий рост на 58,1%.