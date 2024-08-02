Обновленный Seagull предлагает до 405 км пробега и современное оснащение по цене от $9,700.

Китайский автопроизводитель BYD анонсировал обновленную версию популярного электрического хэтчбека Seagull 2025 модельного года. Новинка поступит в продажу по стартовой цене 9 700 долларов США.



Базовая комплектация оснащается аккумулятором на 30 кВт⋅ч, обеспечивающим запас хода до 305 км. Для тех, кому нужен больший пробег, доступна версия с батареей 38,8 кВт⋅ч, позволяющая проехать до 405 км на одном заряде.



Интерьер Seagull 2025 отличается современным оснащением: 7-дюймовая цифровая приборная панель, 10,1-дюймовый поворотный экран мультимедийной системы BYD DiLink, беспроводная зарядка для смартфонов и подогрев передних сидений.



Автомобиль поддерживает обновления по воздуху через 4G, оснащен голосовым управлением, Wi-Fi роутером и функцией бесключевого доступа через смартфон, что делает его привлекательным выбором в сегменте доступных электромобилей.