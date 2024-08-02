Александр Кротов из "Яндекса" создал робота, собравшего кубик Рубика за 0,203 секунды.

Робот, созданный российским разработчиком Александром Кротовым, установил новый мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика. Устройство справилось с задачей за 0,203 секунды, превзойдя предыдущий рекорд японского робота от Mitsubishi Electric Corporation (0,305 секунды).



Рекорд был зафиксирован 5 июля 2024 года на специальном мероприятии. Кротов, сотрудник "Яндекса", использовал общедоступные компоненты для создания робота, включая моторы для автономной техники и камеры от игровых приставок.



Процесс сборки кубика роботом состоит из трех этапов: считывание и обработка изображений граней (10 мс), планирование действий (8 мс) и непосредственная сборка (184 мс). Для сравнения, рекорд человека в спидкубинге составляет 3,13 секунды.



Кротов работал над проектом несколько лет, создав ряд модификаций робота. В "Яндексе" он занимается разработкой инфраструктуры языковых нейросетей для различных продуктов компании.