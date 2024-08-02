Платформа использует AI и Low/No-code для быстрого подключения систем без дополнительных разработчиков.

ПАО "МТС", ведущий российский телекоммуникационный оператор, представил новую разработку - Integration Platform. Эта платформа призвана обеспечить беспрепятственную интеграцию различных сервисов в экосистему компании, повышая их взаимодействие и надежность.



Integration Platform, являющаяся частью технологической платформы The Platform, поддерживает широкий спектр протоколов и стандартов. Она использует инструменты Low/No-code и искусственный интеллект для быстрого подключения новых систем без необходимости привлечения дополнительных разработчиков.



По словам Павла Воронина, первого вице-президента по технологиям МТС, новая платформа превосходит зарубежные аналоги по ключевым параметрам и решает проблему разрозненности API и документации.



МТС уже применяет Integration Platform в своем туристическом сервисе и планирует распространить ее на всю экосистему компании. В будущем платформа может стать доступной для других компаний в качестве iPaaS-решения.



Компания оценивает потенциальный экономический эффект от внедрения платформы в миллиарды рублей.