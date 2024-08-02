Обновление включает новый визуальный стиль, упрощенную установку и усиленные меры защиты данных.

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1 августа российская компания "Группа Астра" выпустила новейшую версию своей операционной системы - Astra Linux 1.8. Обновление принесло ряд значительных улучшений, включая переработанный интерфейс и усиленные меры безопасности.



Новая версия базируется на Debian 12 и использует ядро Linux 6-го поколения. Разработчики представили новый визуальный стиль Astra Proxima, отличающийся минимализмом и улучшенной навигацией. При этом сохранен привычный пользовательский интерфейс для облегчения перехода с предыдущих версий.



В области безопасности добавлены готовые профили настройки средств защиты информации для различных сценариев использования. Также реализована поддержка сертифицированного СКЗИ КриптоПро CSP.



Процесс установки и обновления системы был упрощен благодаря новому пакету установки. Astra Linux 1.8 предлагает две версии ядра: долгосрочную на базе Linux 6.1 и краткосрочную на базе Linux 6.6, что расширяет возможности для системных администраторов и разработчиков.