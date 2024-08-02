Новый аксессуар от Tesla добавит веселья в любую поездку, превращая салон в музыкальную сцену.

© TeslaКомпания Tesla представила новый аксессуар для своих электромобилей - караоке-микрофоны CaraokeMic. Устройство позволяет владельцам Tesla устраивать музыкальные вечеринки прямо в салоне автомобиля.



Комплект включает два стильных черных микрофона с подсветкой, приемник для подключения к автомобилю и все необходимые кабели. Микрофоны автоматически синхронизируются с системой Tesla, выводя звук через штатные динамики. На экранах автомобиля отображается караоке-плеер с текстами песен.



CaraokeMic обещает до 10 часов автономной работы и оснащен системой шумоподавления для чистого звучания. Однако устройство совместимо только с новейшими моделями Tesla, оборудованными процессорами AMD Ryzen или Intel Atom и обновленным программным обеспечением.



Комплект CaraokeMic уже доступен на официальном сайте Tesla по цене $215 с доставкой по всему миру, за исключением нескольких регионов США.