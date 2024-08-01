Новый чипсет обещает энергоэффективность и поддержку быстрой зарядки для доступных смартфонов.

Компания Qualcomm анонсировала выпуск нового процессора Snapdragon 4s Gen 2, предназначенного для бюджетных смартфонов. Новинка сохраняет основную архитектуру своего предшественника, но с некоторыми изменениями для снижения стоимости.



Чипсет оснащен двумя ядрами Cortex-A78 и шестью Cortex-A55, работающими на частотах 2.0 ГГц и 1.8 ГГц соответственно. Для удешевления производства частоты ядер были снижены на 200 МГц по сравнению с обычной версией Snapdragon 4 Gen 2.



Основные изменения коснулись типа поддерживаемой оперативной памяти: Snapdragon 4s Gen 2 работает с LPDDR4x вместо более быстрой LPDDR5. Также были упрощены ISP-ядро для обработки изображений и 5G-модем.



Несмотря на эти изменения, новый процессор обещает высокую энергоэффективность благодаря 4-нанометровому техпроцессу. Сохранена и поддержка быстрой зарядки Quick Charge 4+.



Snapdragon 4s Gen 2 призван обеспечить баланс между производительностью и доступностью для производителей бюджетных смартфонов.