Флагман от Samsung сохранит традиционную ёмкость батареи, несмотря на тренды увеличения.

Согласно недавно опубликованным сертификационным документам в Южной Корее, новый флагман Samsung Galaxy S25 Ultra будет оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Эта информация, представленная изданием Safety Korea 30 июля, указывает на то, что производство батареи будет осуществляться в Китае.



Несмотря на тенденцию к увеличению ёмкости аккумуляторов в современных смартфонах, Samsung, похоже, не планирует следовать этому тренду. В то время как некоторые китайские производители готовятся выпустить модели с батареями на 6000 мАч уже в следующем году, южнокорейский гигант остаётся верен прежним показателям.



Это решение может вызвать неоднозначную реакцию среди пользователей, ожидающих улучшения автономности в новом поколении флагманских устройств.