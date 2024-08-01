Новые функции Telegram включают Web3 браузер, мини-приложения и подарочные "Звёзды".



В последнем обновлении Telegram представил ряд новых функций, значительно расширяющих возможности мессенджера. Ключевые нововведения включают:



1. Встроенный браузер с поддержкой Web3, позволяющий пользователям легко переключаться между чатами и веб-страницами, включая децентрализованные сайты в сети TON.



2. Мини-магазин приложений, доступный через вкладку "Приложения" в разделе поиска, где пользователи могут находить и пробовать новые мини-приложения.



3. Функция дарения "Звёзд" - внутренней валюты Telegram, которую теперь можно покупать в подарок другим пользователям.



Кроме того, обновление включает возможность публикации контента из мини-приложений в "Историях", улучшения в записи видеосообщений и новые опции для настройки "Историй".



Для доступа к новым функциям пользователям рекомендуется обновить приложение до последней версии.