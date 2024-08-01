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ZANTI
Инсайдер опубликовал фото макетов iPhone 16 в пяти цветах
Инсайдер Сонни Диксон раскрыл возможные изменения в дизайне iPhone 16.

Известный инсайдер Сонни Диксон поделился фотографиями предполагаемых макетов iPhone 16, раскрывая потенциальные изменения в дизайне популярного смартфона Apple. Согласно утечке, стандартные модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus могут быть доступны в пяти цветах: белом, черном, синем, зеленом и розовом.

Макеты демонстрируют обновленный дизайн блока камер, что может стать одним из ключевых визуальных отличий новой линейки. Для версий Pro ожидаются дополнительные сюрпризы, подобно прошлогоднему iPhone 15 Pro.

Официальный анонс iPhone 16 предположительно состоится в начале сентября на специальном мероприятии Apple. Вместе с новыми устройствами ожидается выпуск iOS 18 с интегрированными ИИ-функциями, о которой было объявлено в июне.

Стоит отметить, что эта информация основана на утечках и может не отражать финальный продукт. Официальное подтверждение деталей о новых iPhone ожидается непосредственно от Apple.

#apple #технологии #iphone 16 #ios 18 #дизайн #утечки #новинки apple
Источник: championat.com
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