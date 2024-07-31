Компании удалось увеличить выручку на 37%.

Российский технологический гигант "Яндекс" опубликовал финансовые результаты за второй квартал 2024 года, показав значительный рост по всем ключевым показателям. Выручка компании достигла 249,3 млрд рублей, увеличившись на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Скорректированная EBITDA удвоилась, составив 47,6 млрд рублей, а рентабельность по этому показателю выросла до 19,1%. Чистая прибыль компании также продемонстрировала рост на 45%, достигнув 22,7 млрд рублей.



Основными драйверами роста стали сегменты "Поиск и портал" и "E-commerce, райдтех и доставка". Доля "Яндекса" на российском поисковом рынке увеличилась до 64,9%. Количество подписчиков "Яндекс Плюс" выросло на 43%, достигнув 33,7 млн пользователей.



Компания также отметила значительный рост в сфере электронной коммерции и сервисов доставки, где оборот увеличился в 1,5 и 1,6 раза соответственно.



Эти результаты превзошли ожидания аналитиков и демонстрируют устойчивое положение "Яндекса" на российском рынке технологий и цифровых услуг.