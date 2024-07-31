Часы с 20-дневной батареей, 110+ тренировочными режимами и защитой IP68.

Компания Realme анонсировала выпуск новых умных часов Watch S2, отличающихся круглым дизайном и инновационными функциями на базе искусственного интеллекта. Главной особенностью новинки стала выдающаяся автономность - до 20 дней работы от одного заряда, что обеспечивается аккумулятором емкостью 380 мА·ч и оптимизацией энергопотребления с помощью ИИ.



Watch S2 предлагают более 110 режимов тренировок с интеллектуальным анализом, а также возможность создания персонализированных циферблатов. Устройство оснащено 1,43-дюймовым AMOLED-экраном, защищенным прочным стеклом с твердостью 7H по шкале Мооса.



Корпус часов, доступный в трех цветовых вариантах, выполнен из стали и соответствует стандарту защиты IP68. Watch S2 способны работать при экстремальных температурах от -40 до +70 °С.



Продажи Realme Watch S2 стартуют 30 июля в Индии по начальной цене 5 299 рупий (около 5 500 рублей), которая впоследствии увеличится до 9 999 рупий (примерно 10 300 рублей).