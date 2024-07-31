Новое вещество может изменить подход к лечению глиобластомы, улучшая выживаемость пациентов.

Учёные из Новосибирска совершили потенциальный прорыв в лечении агрессивных опухолей головного мозга. Исследователи из Института химической биологии и фундаментальной медицины и Института органической химии СО РАН создали соединение, способное подавлять развитие мультиформной глиобластомы - наиболее злокачественной опухоли мозга.



Новое вещество, названное солоксолон пара-метиланилид (СПМА), показало многообещающие результаты в лабораторных и доклинических испытаниях. Оно блокирует действие белка TGF-β, стимулирующего рост опухоли, и повышает эффективность стандартной химиотерапии.



По словам старшего научного сотрудника Андрея Маркова, СПМА продемонстрировало сопоставимую со стандартным лечением эффективность на мышиных моделях глиобластомы человека.



Это открытие может стать основой для разработки новых методов лечения глиобластомы, которая остается одним из самых трудноизлечимых видов рака с крайне низкой выживаемостью пациентов.



Исследование, поддержанное грантом Российского научного фонда, опубликовано в журнале Frontiers in Pharmacology.