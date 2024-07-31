Hooti AI использует технологию костной проводимости и нейросеть для точного обнаружения храпа.

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Стартап из Гонконга представил инновационное решение для борьбы с храпом - умную подушку Hooti AI. Устройство, доступное для предзаказа на Kickstarter, использует передовую технологию костной проводимости для обнаружения храпа с точностью более 90%.



В отличие от существующих аналогов, использующих микрофоны, Hooti AI оснащена специальными сенсорами, улавливающими вибрации от спящего человека. Встроенная нейросеть анализирует характер и интенсивность храпа, после чего активирует мягкие вибромоторы для корректировки положения головы спящего.



Разработчики утверждают, что их метод позволяет избежать ошибок, связанных с посторонними шумами или храпом других людей, что часто случается с устройствами, основанными на микрофонах.



Эта инновационная подушка может стать эффективным решением для миллионов людей, страдающих от проблем с храпом, вызванных неправильным положением во время сна.