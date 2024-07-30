Контракт на $162 тыс. привел к обсуждению прав студентов и безопасности.

Средняя школа Lawrence High School в Канзасе заключила контракт на $162 тысячи с компанией Gaggle для внедрения системы круглосуточного мониторинга активности учеников. ИИ-технология Gaggle анализирует все материалы на школьных устройствах, включая домашние задания, электронную почту и чаты, с целью выявления признаков антисоциального поведения, суицидальных наклонностей и употребления запрещенных веществ.



При обнаружении потенциальных угроз система оповещает администрацию школы или правоохранительные органы. Руководство округа рассматривает Gaggle как инструмент повышения безопасности учащихся и персонала, особенно учитывая высокий уровень самоубийств среди молодежи в штате.



Однако внедрение системы вызвало обеспокоенность среди учеников и местных журналистов. Школьная газета Budget подняла вопросы о возможном нарушении конституционных прав и законов о защите студенческих публикаций.



Несмотря на критику, школьный совет продлил контракт с Gaggle, хотя и согласился удалить систему с некоторых устройств. Компания утверждает, что за последние пять лет ее технология помогла спасти почти 5,800 жизней учащихся.