Популярность экосистемных подписок растет, но темпы замедляются. Лидирует Яндекс Плюс.

По данным исследования компании GfK за второй квартал 2024 года, 47% жителей российских городов в возрасте 16-55 лет пользуются экосистемными подписками. Это на 1% больше, чем в первом квартале, что указывает на замедление роста по сравнению с предыдущими периодами.



Лидером рынка остается Яндекс Плюс с долей в 25,7% пользователей. За ним следуют СберПрайм (7,9%) и МТС Premium (6,1%). Интересно, что МТС Premium почти догнал СберПрайм по количеству платных подписчиков.



Наибольшее распространение подписки получили в Москве и Санкт-Петербурге (57%), а также среди молодежи 16-34 лет (52-55%). При этом доля платящих пользователей не изменилась с начала года и составляет 32%.



Исследование охватило 7200 респондентов из разных городов России, включая малые населенные пункты, и учитывало широкий спектр экосистемных подписок от крупнейших компаний страны.