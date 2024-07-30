Исследование показало, что игра расширяет круг общения и повышает психологическое благополучие.

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Норвежские ученые обнаружили, что популярная многопользовательская игра Fortnite оказывает положительное влияние на социальную жизнь и эмоциональное состояние геймеров. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Medical Technology, показало, что игра помогает расширить круг общения и повысить уровень психологического благополучия участников.



В ходе опроса 278 человек старше 16 лет выяснилось, что игроки, использующие Fortnite для социализации, успешно достигают этой цели. Особенно высокая социальная мотивация наблюдалась среди женщин-геймеров, которые также отметили повышение уровня счастья.



Люди с ограниченными возможностями здоровья также сообщили о положительном эффекте игры, отмечая улучшение социализации. Однако исследователи подчеркивают, что результаты ограничены конкретной игрой и основаны на самоотчетах участников, что может влиять на их достоверность.