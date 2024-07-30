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Лопающиеся "ледяные холмы" в Сибири образуют гигантские кратеры
Необычные природные явления в вечной мерзлоте вызывают масштабные кратеры и выбросы газа.

В Сибири обнаружено необычное природное явление - взрывающиеся ледяные холмы, образующие гигантские кратеры в зоне вечной мерзлоты. Российские ученые выявили две системы формирования этих насыпей: открытую и закрытую. В обоих случаях под поверхностью скапливаются вода и газ, вызывая вздутие грунта.

Наиболее известный пример - кратер Ямал, обнаруженный в 2014 году. Его размеры впечатляют: 20 метров в ширину и 50 метров в глубину. С тех пор зафиксировано еще семь подобных образований в регионе.

Профессор Хелле Хеллеванг из Университета Осло считает, что термин "взрыв" не совсем точен, так как для этого нужен источник воспламенения. По его мнению, речь идет скорее о внезапных выбросах газа из-за повышения давления.

Эксперты предупреждают, что глобальное потепление может увеличить риск таких явлений. Это представляет опасность не только для местных жителей и инфраструктуры, но и может привести к масштабным выбросам метана в атмосферу, что усугубит климатические изменения.

#экология #глобальное потепление #сибирь #метан #вечная мерзлота #кратеры
Источник: newstracker.ru
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