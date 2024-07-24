Logitech демонстрирует впечатляющий рост доходов и прибыли.

Компания Logitech, лидер на рынке компьютерной периферии, представила впечатляющие финансовые результаты. Продажи достигли $1,08 млрд, что на 12% выше прошлогоднего показателя. Операционная прибыль выросла на 67%, составив $153 млн.



Ключевыми драйверами роста стали игровые аксессуары ($309 млн), клавиатуры и комплекты ($215 млн), а также аксессуары для планшетов ($79 млн). Продажи веб-камер и наушников принесли компании $73 млн и $44 млн соответственно. На фоне успешных результатов Logitech повысила финансовый прогноз на 2025 год. Теперь компания ожидает годовой доход в диапазоне $4,3-4,4 млрд и операционную прибыль $700-730 млн.



Эти показатели подчеркивают устойчивый рост Logitech и укрепление ее позиций на рынке компьютерной периферии и аксессуаров.