OLED-революция 2024: поставки крупноформатных экранов взлетят на 124%.

В 2024 году ожидается значительный рост поставок крупноформатных OLED-экранов, согласно данным исследовательской компании Omdia. Прогнозируется увеличение объемов на 124%, в основном благодаря растущему спросу на планшеты и ноутбуки.



Ожидается, что поставки OLED-панелей размером более 9 дюймов достигнут 9 миллионов единиц. Особенно впечатляющий рост предсказывается в сегменте планшетов (294%) и ноутбуков (152%).



На рынке доминируют корейские производители: Samsung лидирует с долей 52,5%, за ней следует LG Display с 33,1%. Однако их общая доля немного снизилась за последний год, в то время как китайские компании постепенно наращивают свое присутствие в этом сегменте.