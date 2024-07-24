Конструкторы с персонажами Fortnite, доступные для предзаказа уже сейчас.

Lego Fortnite © Lego

Компания LEGO анонсировала выпуск четырех новых наборов, вдохновленных популярной игрой Fortnite. Эта коллекция станет первой в сотрудничестве между производителем конструкторов и создателями культовой видеоигры.



Флагманом серии является Peely Bone - масштабная модель для взрослых, состоящая из 1414 деталей. За ней следует Battle Bus с 954 элементами и девятью минифигурками известных персонажей. Оба набора оценены в 100 долларов каждый.



Дополняют линейку Supply Llama (691 деталь) стоимостью 40 долларов и небольшой Durrr Burger (193 детали) за 15 долларов. Supply Llama отличается подвижными элементами, а Durrr Burger примечателен необычно выразительными глазами.



Предзаказы на конструкторы уже открыты, а в продажу они поступят 1 октября.