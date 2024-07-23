Местные активисты обеспокоены потреблением воды и энергии новым кластером xAI в Мемфисе.

Стартап xAI, основанный Илоном Маском, приступил к обучению новой нейросети на мощном вычислительном кластере в Мемфисе, штат Теннеси. Комплекс, по словам Маска, является самым производительным в мире, работая на 100 000 GPU NVIDIA H100.



Однако местные экологические организации выражают обеспокоенность. По их оценкам, для охлаждения кластера потребуется около 4,5 миллионов литров воды ежедневно. Активисты призывают xAI инвестировать в переработку городских сточных вод.



Энергопотребление комплекса также вызывает тревогу. Согласно расчетам местной энергокомпании, кластер будет потреблять до 150 МВт в час, что эквивалентно энергопотреблению 100 000 домохозяйств.



Жители Мемфиса обеспокоены, что новый объект может создать чрезмерную нагрузку на городскую инфраструктуру. xAI пока не прокомментировала ситуацию, продолжая набор сотрудников для работы на новом объекте.