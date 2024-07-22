Системы "ослепят" вражеские спутники, защищая информацию.

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Пентагон планирует развернуть 24 новых терминала для подавления сигналов российских и китайских спутников к концу года, сообщает Bloomberg. Первые 11 устройств Remote Modular Terminal будут установлены в ближайшие месяцы.



Эти мобильные системы предназначены для "ослепления" вражеских спутников, препятствуя передаче информации о американских силах в потенциальном конфликте. Космические силы США уже провели испытания технологии в начале года.



Представители Пентагона утверждают, что новая система носит оборонительный характер и дополняет существующие средства радиоэлектронной борьбы. Однако эксперты отмечают, что её использование можно рассматривать как наступательное.



Генерал Стивен Уайтинг заявил о наличии у Китая сотен спутников для обнаружения и атак на силы США в Индо-Тихоокеанском регионе. Развертывание новых терминалов может свидетельствовать о стремлении США укрепить свои позиции в космической сфере.