Пентагон планирует развернуть 24 новых терминала для подавления сигналов российских и китайских спутников к концу года, сообщает Bloomberg. Первые 11 устройств Remote Modular Terminal будут установлены в ближайшие месяцы.
Эти мобильные системы предназначены для "ослепления" вражеских спутников, препятствуя передаче информации о американских силах в потенциальном конфликте. Космические силы США уже провели испытания технологии в начале года.
Представители Пентагона утверждают, что новая система носит оборонительный характер и дополняет существующие средства радиоэлектронной борьбы. Однако эксперты отмечают, что её использование можно рассматривать как наступательное.
Генерал Стивен Уайтинг заявил о наличии у Китая сотен спутников для обнаружения и атак на силы США в Индо-Тихоокеанском регионе. Развертывание новых терминалов может свидетельствовать о стремлении США укрепить свои позиции в космической сфере.