Новейший метод навигации роботов с экономией памяти успешно тестирован.

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Новое исследование, опубликованное в Science Robotics, демонстрирует инновационный подход к навигации роботов, вдохновленный поведением муравьев. Ученые разработали метод, позволяющий роботам эффективно передвигаться на большие расстояния, используя минимальный объем памяти.



Ключевая особенность метода заключается в использовании разреженных визуальных подсказок, напоминающих "хлебные крошки", вместо детальных карт. Это, в сочетании с подсчетом шагов, позволяет роботам преодолевать значительные дистанции без необходимости хранения большого объема данных.

Для демонстрации эффективности подхода был создан легкий дрон "CrazyFlie" весом 56 грамм. Оснащенный всенаправленной камерой и управляемый микроконтроллером, он смог успешно продвигаться, используя всего 0,65 килобайта памяти на каждые 100 метров пути.



Это исследование открывает новые перспективы для создания более эффективных и экономичных навигационных систем для роботов, особенно при выполнении задач на больших расстояниях.