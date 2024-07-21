Новый API для усиленного контроля данных и аудита.

OpenAI представила ряд обновлений для корпоративной подписки ChatGPT, направленных на улучшение контроля и соответствия нормативным требованиям для бизнес-пользователей. Ключевым нововведением стал API Enterprise Compliance, обеспечивающий соответствие стандартам GDPR, HIPAA и FINRA. Он предоставляет подробные записи всех взаимодействий, включая разговоры и загруженные файлы, для целей аудита.

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Компания также добавила интеграции с рядом сторонних сервисов для архивирования данных и ведения контрольных журналов. Среди партнеров - Forcepoint, Microsoft Purview и Palo Alto Networks.

Для упрощения работы ИТ-администраторов OpenAI внедряет систему управления идентификацией, совместимую с популярными корпоративными каталогами. Кроме того, появился более детальный контроль над пользовательскими GPT, позволяющий создавать списки одобренных доменов.

Эти обновления призваны помочь компаниям эффективнее использовать возможности генеративного ИИ, соблюдая при этом строгие нормативные требования в различных отраслях.