Исследователи выявили, что отсутствие взаимодействия с меньшими штормами ведет к сокращению вихря.

На снимке Юпитера, полученном «Хабблом» в 2021 году, видно Большое Красное Пятно, а также более мелкие штормы, которые могут влиять на его размер с течением времени. Источник: NASA / ESA / STScI

Новые исследования проливают свет на причины уменьшения самого крупного атмосферного вихря в Солнечной системе - Большого красного пятна на Юпитере. Согласно результатам компьютерного моделирования, опубликованным в журнале Icarus, отсутствие взаимодействия с меньшими штормами может быть ключевым фактором сокращения размеров этого гигантского урагана.



За последнее столетие Большое красное пятно значительно уменьшилось по долготе - с 40° в конце XIX века до 14° в 2016 году. Используя атмосферную модель EPIC, ученые симулировали взаимодействие между Большим красным пятном и менее крупными штормами различной интенсивности.



Результаты показали, что присутствие других штормов может усиливать и увеличивать Большое красное пятно. Напротив, при отсутствии такого взаимодействия, пятно начинало уменьшаться примерно через 950 дней симуляции.



Исследователи планируют провести дополнительные моделирования для уточнения полученных данных. Это может не только объяснить текущее уменьшение размеров пятна, но и пролить свет на причины его формирования.