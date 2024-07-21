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ZANTI
Тайны Большого красного пятна: Почему гигантский вихрь на Юпитере уменьшается
Исследователи выявили, что отсутствие взаимодействия с меньшими штормами ведет к сокращению вихря.

На снимке Юпитера, полученном «Хабблом» в 2021 году, видно Большое Красное Пятно, а также более мелкие штормы, которые могут влиять на его размер с течением времени. Источник: NASA / ESA / STScI

Новые исследования проливают свет на причины уменьшения самого крупного атмосферного вихря в Солнечной системе - Большого красного пятна на Юпитере. Согласно результатам компьютерного моделирования, опубликованным в журнале Icarus, отсутствие взаимодействия с меньшими штормами может быть ключевым фактором сокращения размеров этого гигантского урагана.

За последнее столетие Большое красное пятно значительно уменьшилось по долготе - с 40° в конце XIX века до 14° в 2016 году. Используя атмосферную модель EPIC, ученые симулировали взаимодействие между Большим красным пятном и менее крупными штормами различной интенсивности.

Результаты показали, что присутствие других штормов может усиливать и увеличивать Большое красное пятно. Напротив, при отсутствии такого взаимодействия, пятно начинало уменьшаться примерно через 950 дней симуляции.

Исследователи планируют провести дополнительные моделирования для уточнения полученных данных. Это может не только объяснить текущее уменьшение размеров пятна, но и пролить свет на причины его формирования.

#астрономия #юпитер #компьютерное моделирование #планетология
Источник: inscience.news
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05:14
шешун без лехи другим занимается
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
fynjy_2005
05:07
а на что смотреть, когда ты покупаешь дорогую вимдюху ка кна графон?
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Мимо
05:06
До школы ещё не дорос, болезный?
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
fynjy_2005
05:06
это технологии, которые картинку в гавнище превращают, на хера оно надо? чтоб циферками подрочиться?
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Мимо
05:05
А знаешь, почему не видишь? Потому, что в глазки долбишься.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Мимо
05:04
Так у тебя писюн в миллиметрах? Соответственно, бабы не дают, так ты под хвост балуешься?
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
fynjy_2005
05:02
да это ты ебнутый лошара..купил карту х2 от 7900хтх и ищешь обоссаные оправдания ее покупки...но правда в том что нет такого прироста в нормальных настройках, чтоб оправдать такую ценовую разницу
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Мимо
05:02
Пистец ты даун.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
fynjy_2005
05:01
ТЫ ебанутое обоссаное зеленое чмо, не умеещее в спор. Для дибилов сказано, что сравнение без апскейлеров..потому как не всем это дерьмо нужно...но тебе обоссаные технологии для мылшьца нужны
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Мимо
05:00
Он хотел не как ,а что. Чтобы ты свой вафельник завалил. Наглухо.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
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