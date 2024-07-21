Аккаунт Трампа вернулся на Twitch; платформа готова к строгим мерам при нарушениях.

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Стриминговая платформа Twitch сняла ограничения с аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило издание The Verge, ссылаясь на анонимного представителя сервиса.



Решение о восстановлении канала было принято в связи с тем, что Трамп официально стал кандидатом в президенты от Республиканской партии. Представитель Twitch подчеркнул важность прямого общения с кандидатами для пользователей платформы.



Стоит отметить, что Twitch не имеет особой политики в отношении публичных лиц, и все каналы подчиняются единым правилам. Платформа обещает принимать меры при выявлении нарушений.



Напомним, что аккаунт Трампа был заблокирован в 2021 году после протестов его сторонников, из-за опасений дальнейшего подстрекательства к насилию.