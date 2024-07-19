Россия поднялась в рейтинге скорости мобильного интернета, но разрыв с мировыми лидерами все еще огромен.

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Несмотря на формальный рост в рейтинге Speedtest Global Index, скорость мобильного интернета в России увеличилась незначительно и по-прежнему существенно отстает от мировых лидеров.



Согласно данным Speedtest Global Index, Россия поднялась с 105 на 86 место в рейтинге стран с самым быстрым мобильным интернетом. Однако, несмотря на кажущийся прогресс, средняя скорость увеличилась всего на 1,31 Мбит/с, с 24,32 Мбит/с в мае до 25,63 Мбит/с в июне 2024 года.



Эксперты полагают, что подобный рост связан не с реальным улучшением качества связи, а с изменением методики измерения. В то же время, средняя скорость мобильного интернета по всему миру продемонстрировала значительный скачок - с 43,14 Мбит/с до 56,43 Мбит/с.



Лидерами рейтинга остаются Катар (334,63 Мбит/с), ОАЭ (323,61 Мбит/с) и Кувейт (226,56 Мбит/с). Высокие позиции также занимают Норвегия, Дания, Южная Корея и Китай. США находятся на 11 месте со средней скоростью 113,10 Мбит/с.



Специалисты связывают стремительный рост среднемировых показателей с активным внедрением технологии 5G. Отсутствие полномасштабного развертывания сетей пятого поколения в России является одной из причин отставания от стран-лидеров и невысоких темпов роста скорости мобильного интернета.