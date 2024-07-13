Новая функция позволяет транскрибировать голосовые сообщения прямо на устройстве.

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WhatsApp*, популярный мессенджер, начал тестирование новой функции расшифровки голосовых сообщений. Эта опция стала доступна в обновлении 2.24.15.5.



Ключевые моменты:



1. Тестирование проводится с ограниченной группой бета-пользователей в нескольких странах.



2. Функция позволяет расшифровывать как входящие, так и исходящие голосовые сообщения.



3. Транскрипция создается на устройстве пользователя, обеспечивая конфиденциальность.



4. Поддерживаемые языки: английский, испанский, русский, бразильский португальский и хинди.



5. В будущем планируется расширение языковой поддержки.



Преимущества новой функции:



- Повышение доступности для людей с нарушениями слуха

- Удобство использования в шумной обстановке

- Экономия времени при работе с длинными голосовыми сообщениями

- Облегчение поиска информации в сообщениях



Эта инновация направлена на повышение удобства использования мессенджера и улучшение коммуникации между пользователями.

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