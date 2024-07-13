WhatsApp*, популярный мессенджер, начал тестирование новой функции расшифровки голосовых сообщений. Эта опция стала доступна в обновлении 2.24.15.5.
Ключевые моменты:
1. Тестирование проводится с ограниченной группой бета-пользователей в нескольких странах.
2. Функция позволяет расшифровывать как входящие, так и исходящие голосовые сообщения.
3. Транскрипция создается на устройстве пользователя, обеспечивая конфиденциальность.
4. Поддерживаемые языки: английский, испанский, русский, бразильский португальский и хинди.
5. В будущем планируется расширение языковой поддержки.
Преимущества новой функции:
- Повышение доступности для людей с нарушениями слуха
- Удобство использования в шумной обстановке
- Экономия времени при работе с длинными голосовыми сообщениями
- Облегчение поиска информации в сообщениях
Эта инновация направлена на повышение удобства использования мессенджера и улучшение коммуникации между пользователями.
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*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена