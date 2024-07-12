Ученые разработали способ изготовления строительных кирпичей из лунного грунта. Метод основан на нагревании и микроволновой обработке лунной пыли.
Исследователи из Корейского института гражданского строительства и строительных технологий усовершенствовали технику микроволнового спекания. Новый подход решает проблему образования трещин в кирпичах, которая возникала при использовании предыдущих методов.
Процесс включает три этапа:
1. Нагрев лунного грунта до 250°C в течение 8 часов в вакууме
2. Обработка в микроволновой печи при 1080°C в течение 10 минут
3. Охлаждение при комнатной температуре около 16 часов
Полученные кирпичи не имеют трещин и обладают однородной структурой. Этот метод быстрее и энергоэффективнее других предложенных способов производства строительных материалов на Луне.
Результаты исследования опубликованы в Journal of Building Engineering. Ученые считают, что новая технология может найти применение при строительстве лунных баз в будущем.