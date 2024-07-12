Инновационные лунные кирпичи: Прорыв в строительстве на Луне

© Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology

Ученые разработали способ изготовления строительных кирпичей из лунного грунта. Метод основан на нагревании и микроволновой обработке лунной пыли.



Исследователи из Корейского института гражданского строительства и строительных технологий усовершенствовали технику микроволнового спекания. Новый подход решает проблему образования трещин в кирпичах, которая возникала при использовании предыдущих методов.



Процесс включает три этапа:

1. Нагрев лунного грунта до 250°C в течение 8 часов в вакууме

2. Обработка в микроволновой печи при 1080°C в течение 10 минут

3. Охлаждение при комнатной температуре около 16 часов



Полученные кирпичи не имеют трещин и обладают однородной структурой. Этот метод быстрее и энергоэффективнее других предложенных способов производства строительных материалов на Луне.



Результаты исследования опубликованы в Journal of Building Engineering. Ученые считают, что новая технология может найти применение при строительстве лунных баз в будущем.