YouTube Shorts бросает вызов TikTok с новыми функциями

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YouTube анонсировал ряд новых функций для своего сервиса коротких видео Shorts, нацеленных на упрощение процесса создания контента и расширение возможностей авторов.



Ключевые нововведения:



1. Улучшенная конвертация длинных видео в короткие

2. Функция преобразования текста в речь для озвучивания

3. Автоматическая компоновка при трансформации видео в вертикальный формат

4. Автоматические субтитры с настраиваемым дизайном

5. Новые эффекты в стиле Minecraft, включая мини-игру



Эти обновления делают YouTube Shorts более похожим на лидера рынка коротких видео TikTok. Например, процесс добавления искусственного закадрового голоса очень напоминает аналогичную функцию в TikTok.



Нововведения призваны укрепить позиции YouTube в конкурентной борьбе с TikTok. При этом сам TikTok постепенно увеличивает максимальную длительность видео до 10 минут, вторгаясь на территорию традиционного YouTube.



Эти изменения отражают растущую конвергенцию в сфере онлайн-видео, где платформы активно заимствуют функции друг у друга в борьбе за внимание пользователей.