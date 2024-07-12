Виртуальные инфлюенсеры стали победителями, вызвав вопросы об этике и влиянии ИИ.

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Недавно платформа для инфлюенсеров Fanvue провела первый в мире конкурс "Мисс ИИ", в котором победили три виртуальные личности, созданные искусственным интеллектом. Это событие вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

Победительницей стала Кенза Лайли, виртуальный инстаграм-инфлюенсер из Марокко. У нее более 200 000 подписчиков в Instagram и 45 000 в TikTok. Создательница Лайли, Мириам Бесса из агентства Phoenix AI, получит денежный приз в $5000.



Участники оценивались по трем критериям: красота, техническое мастерство и социальное влияние. Однако многие эксперты выразили обеспокоенность тем, что подобные конкурсы могут способствовать объективации женщин и распространению нереалистичных стандартов красоты.



Доктор Саша Луччиони из Hugging Face отметила, что этот конкурс - еще один пример того, как ИИ может негативно влиять на восприятие женщин. Доктор Маргарет Митчелл подняла вопросы о целях конкурса и его потенциальном влиянии на молодых девушек и женщин.



Несмотря на заявленные цели по продвижению разнообразия и инклюзивности в технологической сфере, критики утверждают, что подобные мероприятия могут иметь обратный эффект, усиливая существующие проблемы в индустрии инфлюенсеров.



Этот конкурс отражает растущую тенденцию интеграции контента, созданного ИИ, в массовую культуру, что вызывает дискуссии о его этических аспектах и социальном влиянии.