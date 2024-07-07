Спор о конфиденциальности в мессенджерах обостряется. Эксперты комментируют заявления техногигантов.

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Илон Маск, владелец платформы X (ранее Twitter), в очередной раз высказался о проблемах безопасности мессенджера WhatsApp*. В субботу Маск прокомментировал пост пользователя X, который интересовался, почему он видит рекламу, связанную с темами его чатов в WhatsApp*, если сообщения зашифрованы. Маск кратко ответил: "WhatsApp* совершенно небезопасен."



Это не первый случай, когда Маск критикует WhatsApp*. В мае он уже комментировал утверждение о том, что приложение ежедневно экспортирует пользовательские данные для анализа и таргетированной рекламы.



Глава WhatsApp* Уилл Кэткарт опроверг эти заявления, подчеркнув, что компания серьезно относится к безопасности и шифрует сообщения.



Однако исследователь безопасности Томми Миск поддержал позицию Маска, отметив, что хотя сами сообщения могут быть зашифрованы, метаданные (такие как местоположение пользователя и контакты) используются для рекламы в сервисах Meta*.



Этот спор является частью более широкого конфликта между Маском и Марком Цукербергом, CEO Meta*, владеющей WhatsApp*. Напряженность между ними усилилась после запуска Meta* платформы Threads*, конкурирующей с X.

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*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена