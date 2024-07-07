Инновации в облачных технологиях могут компенсировать нехватку передовых чипов для развития ИИ

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На недавней Всемирной конференции по ИИ в Шанхае Huawei заявила, что дефицит передовых чипов не помешает Китаю достичь целей в области искусственного интеллекта. Генеральный директор Huawei Cloud Чжан Пинган подчеркнул необходимость пересмотра подхода к развитию ИИ.



"Если мы считаем, что отсутствие самых передовых чипов для ИИ означает невозможность лидерства в ИИ, то нам нужно отказаться от этой точки зрения", - заявил Чжан.



Это заявление прозвучало на фоне сообщений о проблемах Huawei с производством ИИ-чипов. Компания сталкивается с низким выходом годных изделий на заводе SMIC из-за американских санкций, ограничивающих доступ к передовому оборудованию.



Несмотря на поддержку китайских фирм, предпочитающих чипы Ascend AI от Huawei продукции Nvidia, нехватка передовых чипов может заставить партнеров искать альтернативы.



Huawei делает ставку на инновации в облачных технологиях, сетевых решениях и других областях для компенсации нехватки ИИ-чипов. По мнению Чжана, комплексный подход поможет повысить эффективность и снизить энергопотребление.



Остается открытым вопрос, как долго продлится дефицит передовых ИИ-чипов и какие меры предпримет Huawei для преодоления этих трудностей.