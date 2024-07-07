Ученые создали суперсмесь, позволяющую бактериям выживать в экстремальных условиях и космосе

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Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) создали новые составы для защиты полезных бактерий от неблагоприятных воздействий при медицинских и сельскохозяйственных процессах.



Команда под руководством профессора Джованни Траверсо разработала смеси бактерий, пищевых добавок и лекарственных компонентов, которые помогают микробам выживать в экстремальных условиях, включая высокие температуры и радиацию.



Эксперименты проводились с тремя видами бактерий и одним видом дрожжей, играющими важную роль в росте растений, пищевой промышленности и в качестве пробиотиков. Исследователи обнаружили, что добавление кофеина и определенного вида сахара (мелибиозы) значительно повышает выживаемость бактерий.



Новая формула увеличила выживаемость пробиотика E. coli Nissle 1917 на 10% после шести месяцев хранения при 37°C. Для сравнения, существующие на рынке формулы теряют все живые бактерии за 11 дней при тех же условиях.



Исследование, опубликованное в журнале Nature Materials, открывает новые возможности для применения пробиотиков в медицине, сельском хозяйстве и даже в космических миссиях. MIT продолжает тестирование своих составов, в том числе в условиях космоса, для дальнейшего изучения их эффективности.