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Китай готовит космический таран для защиты Земли
Амбициозный проект по столкновению с астероидом станет частью глобальной системы планетарной обороны

Китайские ученые разрабатывают амбициозный план по запуску космического аппарата для столкновения с астероидом. Цель миссии - проверить возможность защиты Земли от потенциально опасных космических объектов.

Согласно статье в Journal of Deep Space Exploration, запуск планируется осуществить до 2030 года. Целью станет астероид диаметром около 30 метров, предположительно 2015 XF261.

Космический аппарат будет состоять из двух частей: наблюдателя и ударника. Наблюдатель проведет несколько месяцев, изучая астероид, после чего ударник столкнется с ним. Наблюдатель зафиксирует результаты столкновения.

Эта миссия схожа с проектом NASA DART, успешно изменившим орбиту астероида Диморфос в 2022 году. Кроме того, NASA разрабатывает телескоп NEO Surveyor для обнаружения опасных космических объектов.

Хотя в настоящее время нет известных астероидов, угрожающих Земле, ученые продолжают работать над методами защиты планеты. Участие Китая в этих исследованиях подчеркивает глобальную важность данной проблемы.

#китай #астероид #космическая миссия #столкновение #dart
Источник: futurism.com
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