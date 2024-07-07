Бета-версия приложения предлагает функцию использования без аккаунта и быстрый доступ к опциям

Google работает над обновлением своего приложения Контакты для Android. Ключевые изменения включают:



1. Упрощенное удаление аккаунтов:

- Новая опция "Использование без аккаунта".

- Позволяет быстро отключить синхронизацию и удалить контакты с устройства.

- Контакты останутся доступны на contacts.google.com.



2. Обновление пользовательского интерфейса:

- Важные функции будут перенесены в нижнюю часть страницы контакта.

- Упрощенный доступ к опциям "Поделиться", "Добавить на главный экран", "Удалить" и "Переместить в другой аккаунт".



Эти функции обнаружены в бета-версии Google Контакты 4.35. Они пока недоступны для всех пользователей, так как находятся в стадии разработки.



Обновление направлено на улучшение удобства использования и упрощение управления контактами на устройствах Android.