Результаты могут повлиять на дальнейшую политику ЕС в отношении китайской полупроводниковой отрасли.

Европейская комиссия начала опрос представителей полупроводниковой отрасли касательно расширения Китаем производства компьютерных чипов старого поколения. Комиссия планирует провести два добровольных опроса в сентябре среди производителей чипов и крупных промышленных компаний, использующих эти компоненты. Цель - оценить использование устаревших чипов в цепочках поставок.



Китай активно инвестирует в производство старых чипов при поддержке государства. Это частично связано с ограничениями США на доступ к более современным технологиям. Европейские власти обеспокоены возможным перепроизводством чипов, необходимых для бытовой техники и автомобилей. Ранее ЕС ввел пошлины до 37,6% на китайские электромобили, что может сигнализировать о более жесткой позиции в отношении Пекина.



Для европейских производителей, таких как ASML, Infineon и STMicroelectronics, ситуация неоднозначна. Расширение производства в Китае - источник дохода, но также усиливает конкуренцию. Европейские компании могут неохотно раскрывать информацию об использовании китайских чипов. Немецкие автопроизводители выступают против пошлин из-за значительных продаж в Китае.



Результаты исследования могут повлиять на дальнейшую политику ЕС в отношении китайской полупроводниковой отрасли.