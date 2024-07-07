Индийский интернет-магазин Flipkart случайно раскрыл цену ожидаемого смартфона CMF Phone 1 от компании Nothing. Согласно утечке, базовая стоимость устройства составит 17 999 рупий (около 220 долларов США).
Ключевые детали:
• Цена может снизиться до 14 999 рупий (180 долларов) с учетом скидок
• Первая продажа начнется 12 июля в 12:00
• Характеристики включают процессор Dimensity 7300, аккумулятор 5000 мАч и двойную камеру
CMF Phone 1 отличается уникальным дизайном с возможностью смены задних панелей. Эксперты отмечают конкурентоспособную цену устройства на фоне аналогов.
Компания планирует компенсировать низкую стоимость смартфона продажей дополнительных аксессуаров, что может стать удачной маркетинговой стратегией.