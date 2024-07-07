Квазар PJ308-21: Окно в юность Вселенной.

© Decarli/INAF/A&A 2024

Международная команда астрономов под руководством Национального института астрофизики Италии (INAF) использовала космический телескоп Джеймса Уэбба для наблюдения за квазаром PJ308-21 и его окружением в ранней Вселенной.



Исследователи применили ближний инфракрасный спектрограф (NIRSpec) для изучения взаимодействия между квазаром и двумя массивными спутниковыми галактиками. Наблюдения, проведенные в сентябре 2022 года, предоставили беспрецедентно точные данные о системе, существовавшей менее чем через миллиард лет после Большого взрыва.



Ключевые результаты исследования:



1. Масса черной дыры в центре квазара оценивается примерно в 2 миллиарда солнечных масс.

2. Галактика-хозяин квазара демонстрирует высокую металличность и признаки активного галактического ядра.

3. Спутниковые галактики различаются по металличности и условиям фотоионизации.



Роберто Декарли, ведущий автор исследования, отметил, что эти наблюдения показывают быстрый и эффективный рост как черных дыр, так и галактик в ранней Вселенной.



Исследование подчеркивает уникальные возможности телескопа Джеймса Уэбба в изучении далеких космических объектов и обещает значительно улучшить наше понимание эволюции галактик.



Результаты работы будут опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.