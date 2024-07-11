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Маск раскритиковал яхтенный отдых Цукерберга
Трудоголизм vs роскошь: как отпускные привычки раскрывают противостояние техногигантов

© Mark Zuckerberg/Instagram

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал видео, на котором основатель Meta Марк Цукерберг катается на гидрофойле в День независимости США. 

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"Пусть продолжает развлекаться на яхтах. Я предпочитаю работать", - написал Маск в соцсети X.


На видео Цукерберг, одетый в смокинг, держит американский флаг и пьет пиво во время катания. Ролик быстро стал вирусным в социальных сетях. Это не первая пикировка между технологическими магнатами. В 2023 году Маск вызвал Цукерберга на поединок, но бой так и не состоялся.

Маск известен своим трудоголизмом и редко берет отпуск. Он утверждает, что отдых приносит ему неудачу, вспоминая случаи, когда во время его редких выходных происходили аварии с ракетами. Несмотря на критику в адрес других, Маска тоже видели отдыхающим на яхте в Греции в 2022 году.

Представители обоих предпринимателей отказались комментировать ситуацию.

#tesla #илон маск #конфликт #марк цукерберг #отдых #space x #яхта
Источник: businessinsider.com
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