Симулятор промышленности выходит из раннего доступа с новым движком и улучшенной механикой

© Coffee Stain Studios

Coffee Stain Studios объявила о выпуске полной версии популярной игры Satisfactory 10 сентября 2024 года. После пяти лет разработки в раннем доступе и продажи 5,5 миллионов копий, игра готова к официальному релизу.



Satisfactory - это симулятор строительства фабрик на инопланетной планете. Игроки добывают ресурсы, создают сложные производственные линии и исследуют окружающий мир. Игра поддерживает как одиночный, так и многопользовательский режим для до четырех игроков.



Версия 1.0 обещает ряд улучшений:



- Переход на Unreal Engine 5 для повышения качества графики и производительности

- Новые игровые механики, включая "премиум-сантехнику"

- Дополнительный контент и оптимизации



За время раннего доступа Satisfactory получила восемь крупных обновлений, постоянно расширяя возможности игры. Ожидается, что полноценный релиз привлечет как существующих игроков, так и новую аудиторию.