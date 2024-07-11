Telegram-игра покоряет миллионы, обещая токены на TON и революцию в сфере play-to-earn.

Новое мини-приложение для Telegram под названием Hamster Kombat демонстрирует невероятный рост популярности. За 81 день с момента запуска игра привлекла 239 миллионов зарегистрированных пользователей.



Основные факты:



- Hamster Kombat достигла отметки в 100 миллионов ежемесячных пользователей за 73 дня, став самым быстрорастущим цифровым сервисом в мире.

- По словам основателя Telegram Павла Дурова, ежедневно к игре присоединяются 4-5 миллионов новых пользователей.

- Игра работает по модели "играй-и-зарабатывай", позволяя игрокам получать прибыль за 20 минут игры в день.



Планы развития:



- К июлю 2024 года разработчики планируют запустить собственный токен на блокчейне TON.

- В июне завершена интеграция криптовалютных кошельков для подготовки к будущим транзакциям.

- Ожидается проведение airdrop'а токенов, что может повлиять на рынок криптоигр.



Помимо рекордных показателей роста, Hamster Kombat активно развивает свой YouTube-канал, увеличивая число подписчиков.