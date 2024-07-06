Разработчики популярной игры Genshin Impact объявили о выходе нового обновления 4.8 под названием "Летние весы и сказки". Патч станет доступен 17 июля 2024 года и продлится шесть недель.
Ключевые особенности обновления:
1. Новый персонаж: Эмили, 5-звездочный герой стихии Дендро из Фонтейна.
2. Временная карта Симуланка с мини-играми и сюжетной линией.
3. Новые костюмы для персонажей Кирара и Нилу.
4. Дополнительные события: Пинг-Понг Зяблик, фотособытие и боевые испытания.
5. Режим "Воображаемые эхо" с косметическими наградами.
6. Улучшения игрового процесса, включая сокращение времени возрождения.
7. Обновление карточной игры "Гений призыва".
Это обновление добавит как временный, так и постоянный контент, предоставляя игрокам новые возможности для исследования мира и развития персонажей. Ожидается, что следующее крупное обновление 5.0 выйдет 28 августа 2024 года.