Новый персонаж Эмили, загадочная карта и режим "Воображаемые эхо" ждут игроков с 17 июля

Разработчики популярной игры Genshin Impact объявили о выходе нового обновления 4.8 под названием "Летние весы и сказки". Патч станет доступен 17 июля 2024 года и продлится шесть недель.



Ключевые особенности обновления:



1. Новый персонаж: Эмили, 5-звездочный герой стихии Дендро из Фонтейна.



2. Временная карта Симуланка с мини-играми и сюжетной линией.



3. Новые костюмы для персонажей Кирара и Нилу.



4. Дополнительные события: Пинг-Понг Зяблик, фотособытие и боевые испытания.



5. Режим "Воображаемые эхо" с косметическими наградами.



6. Улучшения игрового процесса, включая сокращение времени возрождения.



7. Обновление карточной игры "Гений призыва".



Это обновление добавит как временный, так и постоянный контент, предоставляя игрокам новые возможности для исследования мира и развития персонажей. Ожидается, что следующее крупное обновление 5.0 выйдет 28 августа 2024 года.