Китайская компания Xyber XPC запускает на Indiegogo краудфандинговую кампанию мини-ПК в стиле Tesla Cybertruck. Устройство может похвастать процессором Ryzen 7 и уникальным дизайном.

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Компания Xyber XPC из Китая запускает на Indiegogo краудфандинговую кампанию для необычного мини-ПК, дизайн которого напоминает Tesla Cybertruck. Устройство позиционируется как "самый быстрый в мире мини-ПК грузовик на базе Ryzen 7".



Ключевые характеристики:

- Процессор: AMD Ryzen 7 8845HS (8 ядер, 16 потоков);

- Оперативная память: до 64 ГБ DDR5;

- Накопитель: SSD до 4 ТБ;

- Графика: встроенный GPU Radeon 780M.



Мини-ПК оснащен двухвентиляторной системой охлаждения и легкодоступными слотами для оперативной памяти. Порты включают USB Type-A и Type-C, HDMI 2.1 и комбинированный аудиоразъем.



Ожидается, что продажи начнутся в августе по стартовой цене $399 за версию с процессором Ryzen 7 7840HS. Точная дата запуска краудфандинговой кампании пока не объявлена.



Этот продукт может заинтересовать поклонников Tesla, которые хотят получить устройство в схожем дизайне, но не готовы к покупке настоящего Cybertruck стоимостью от $60,990 до $99,990.