Ученые раскрыли тайны гена BAP1, открыв новые горизонты в диагностике и лечении онкологических заболеваний.

Международная группа исследователей обнаружила более 5000 генетических вариантов, способствующих развитию определенных видов рака. Ученые изучили все возможные изменения в гене BAP1, известном как "ген защиты от опухолей".



Основные выводы исследования:



- Около 20% изученных вариантов оказались патогенными, повышая риск рака глаза, легких, мозга, кожи и почек.

- Вредные варианты BAP1 связаны с повышенным уровнем гормона IGF-1 в крови.

- IGF-1 может стать мишенью для новых методов лечения рака.



Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Genetics и находятся в открытом доступе. Это позволит врачам использовать данные для более точной диагностики и выбора эффективных методов лечения. Исследователи подчеркивают, что их работа учитывает генетические варианты из разных этнических групп, что важно для развития персонализированной медицины.



Ученые планируют применить этот метод к более широкому спектру генов, чтобы в будущем создать полный атлас генетических вариаций человека.