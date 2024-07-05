Эксперименты показали, что ИИ обгоняет людей в создании шуток

Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, показало, что искусственный интеллект (ИИ) может создавать юмор, сравнимый с человеческим. Ученые из Университета Южной Калифорнии провели эксперимент, сравнивая шутки, созданные ИИ и людьми.



В исследовании использовалась языковая модель ChatGPT 3.5. ИИ и участники-люди выполняли три задания: создание юмористических акронимов, заполнение пропусков и написание шуток-насмешек. Отдельная группа оценивала шутки, не зная их источника.



Результаты показали, что шутки ИИ consistently получали более высокие оценки, чем шутки большинства людей. ChatGPT превзошел 73% участников в задании с акронимами, 63% в заполнении пропусков и 87% в шутках-насмешках.



Во втором эксперименте сравнивались сатирические заголовки, созданные ИИ и профессиональными писателями из The Onion. Оценки юмора были сопоставимы, причем самый высокий рейтинг получил заголовок, созданный ИИ.



Исследование поднимает вопросы о будущем ИИ в индустрии развлечений и его потенциальном влиянии на рабочие места в творческой сфере. Однако ученые отмечают, что исследование ограничивалось текстовым юмором и не учитывало другие аспекты комедии, такие как подача и временная привязка.