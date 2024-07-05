Новая линейка с улучшенным ИИ, мощными камерами и инновационными функциями выйдет этой осенью

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Компания Apple готовится к запуску новой серии смартфонов iPhone 15. Презентация ожидается в начале сентября, а продажи могут начаться 13 или 20 сентября.



Линейка будет включать модели iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. По предварительным данным, цены останутся на уровне прошлого года: от 90 тысяч за базовую модель до 135 тысяч рублей за Pro Max версию.



Ключевые особенности новых iPhone:



1. Увеличенные дисплеи и более тонкие рамки у Pro-моделей

2. Улучшенная кнопка действия на всех моделях

3. Новая кнопка для быстрой записи видео на Pro-версиях

4. Чип A17 в Pro-моделях и A16 в стандартных версиях

5. Усовершенствованные камеры, особенно в Pro-версиях

6. Расширенные функции искусственного интеллекта, включая улучшенную Siri



Apple также обещает решить проблему перегрева устройств. Ожидается, что новая линейка станет значительным обновлением по сравнению с предыдущим поколением, особенно в плане искусственного интеллекта и производительности.



Официальное подтверждение характеристик и функций ожидается во время презентации.