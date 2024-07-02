Коси Наканиси обещает инновационный подход. Слухи о структуре открытого мира и использовании RE Engine.

Компания Capcom официально подтвердила, что ведет работу над новой игрой в серии Resident Evil. Анонс прозвучал во время презентации Capcom Next 2024.



Режиссер Коси Наканиси, ранее работавший над Resident Evil 5, 7 и другими проектами серии, сообщил о разработке, но воздержался от конкретных деталей. "После [Resident Evil] 7 было действительно сложно понять, что делать дальше," - отметил Наканиси. "Но я нашел решение, и, честно говоря, оно кажется существенным."



Хотя Capcom не уточнила, будет ли это Resident Evil 9, в индустрии циркулируют слухи о возможной структуре открытого мира для новой игры. Предполагается использование движка RE Engine, как в недавних проектах компании.



По неподтвержденным данным, официальный анонс игры может состояться осенью, а релиз запланирован на 2025 год. Параллельно сообщается о возможных ремейках Resident Evil Zero и Code Veronica.



Capcom обещает поделиться дополнительной информацией о новом проекте Resident Evil в будущем.